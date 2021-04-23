Канада приостановила полеты из Индии и Пакистана из-за коронавируса и его нового штамма

Pixabay.com Поскольку все большее число путешественников из обеих стран прибывают в Канаду с COVID-19, все коммерческие и частные пассажирские рейсы из этих стран запрещены с 23:30 четверга, отмечает радио со ссылкой на министерство транспорта Канады

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Канада прекращает полеты из Пакистана и Индии на 30-дневный период на фоне роста случаев коронавируса в этих странах и появления нового штамма в Индии, сообщает Radio-Canada. Предполагается, что этот штамм более устойчив к разработанным вакцинам.

Поскольку все большее число путешественников из обеих стран прибывают в Канаду с COVID-19, все коммерческие и частные пассажирские рейсы из этих стран запрещены с 23:30 четверга, отмечает радио со ссылкой на министерство транспорта Канады. Запрет не будет распространяться на основные грузовые рейсы, которыми, в частности, в Канаду будут доставлены партии вакцины Covishield - индийской версии препарата компании AstraZeneca.

В настоящее время Канада требует, чтобы все прибывшие проходили тестирование на COVID-19 и карантин в течение 10 дней после въезда в страну. По данным министерства здравоохранения Канады, 20% авиапассажиров прилетают в Канаду из Индии. При этом 50% случаев выявления коронавируса у прибывших путешественников относятся именно к "индийскому" направлению.

Индия превзошла рекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за день в четверг, когда было зарегистрировано 314 835 новых случаев заболевания вирусом.

Общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 15,9 млн. Умерли за сутки 2 104 пациента, общее число летальных исходов достигло 184 657, передает "Интерфакс".

Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19 после США, где зарегистрированы без малого 32 миллиона случаев болезни, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом больницы в Индии не справляются с нагрузкой и испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентов.

Один из штатов, в котором ситуация с коронавирусом наиболее тяжелая, является Махараштра (административный центр - Мумбаи). Накануне сообщалось, что в городе Насик из-за утечки кислорода в больнице умерли 22 пациента с COVID-19.

Тревогу у властей Канады вызывает и ситуация с коронавирусом в Бразилии. Однако в настоящий момент между этими странами нет прямого воздушного пассажирского сообщения.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего поддержал решение ограничить полеты. По его словам, новые варианты коронавируса многочисленны и более заразны.

В настоящий момент приезжающие в Канаду должны пройти три проверочных тестирования на коронавирус: за несколько дней до прибытия; сразу после прибытия; и в самом конце обязательного 14-дневного карантина. Те, кто прибывает в страну по воздуху, также должны оставаться в отеле в течение трех дней за свой счет, ожидая результатов второго теста на COVID-19.

Многие страны мира также приняли меры по сокращению или даже запрету полетов из Индии, включая Францию, Объединенные Арабские Эмираты и Новую Зеландию. Власти США советуют гражданам не ездить в Индию, а Великобритания внесла эту страну в свой "красный список".