Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения на фоне ограничения полетов в Турцию

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского лидера, которое цитирует "Интерфакс".

Предполагается, что российские авиакомпании возобновят полеты на курорты Египта во второй декаде мая: возобновлению полетов будет предшествовать урегулирование необходимых формальностей, а также работа внутри авиакомпаний по выделению воздушных судов, продажа билетов либо работа с туроператорами по фрахтованию самолетов в чартер. Источник в туристической отрасли уточнил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. Однако чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.

С 27 января по 3 февраля 2021 года в Египте работала группа представителей Минтранса и экспертов в области безопасности на воздушном транспорте, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, а также инфраструктуру красноморских курортов. Тогда же сообщалось, что Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, однако официального подтверждения этой информации не поступало.