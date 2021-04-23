Ученые Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что природные молекулы билирубин и биливердин, образующиеся при распаде гемоглобина, могут подавлять связывание антител со спайковым белком SARS-CoV-2

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Ученые Института Фрэнсиса Крика, Имперского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что природные молекулы билирубин и биливердин, образующиеся при распаде гемоглобина, могут подавлять связывание антител со спайковым белком SARS-CoV-2. Об этом говорится в публикации Института Фрэнсиса Крика.

Открытие ученых может помочь объяснить, почему некоторые люди тяжело болеют COVID-19, хотя анализы выявляют у них высокий уровень антител к коронавирусу.

Исследователи обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином, молекулой, которая придает этому белку необычную зеленую окраску. Они использовали сыворотки крови и антитела от людей, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2, и обнаружили, что биливердин может подавлять связывание человеческих антител с шипом на целых 30-50%. В итоге некоторые антитела становятся неэффективными при нейтрализации вируса.

Используя криоэлектронную микроскопию и рентгеновскую кристаллографию, исследователи обнаружили, что биливердин прикрепляется к "шипу" коронавируса и стабилизирует его так, что тот не может раскрыться. Соответственно, некоторые антитела не могут получить доступ к своим целевым участкам (сайтам) и нейтрализовать патоген, передает "Интерфакс".

По мнению ученых, когда SARS-CoV-2 заражает легкие пациента, он повреждает кровеносные сосуды и вызывает увеличение числа иммунных клеток, оба этих эффекта могут способствовать повышению уровня биливердина и билирубина в окружающих тканях, что делает вирус еще более опасным и менее уязвимым.

Ученые продолжат исследование, в том числе с измерением уровней биливердина и других метаболитов гемоглобина у пациентов с COVID-19, а также изучение возможности захвата сайта связывания, используемого биливердином, чтобы в будущем найти новые способы нейтрализации вируса.