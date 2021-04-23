Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби

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Россия, Таджикистан и Узбекистан включены в список стран, жители которых с 25 апреля освобождаются от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Обновленный список стран опубликован в четверг вечером на сайте Департамента культуры и туризма Абу-Даби, посвященном туризму в столице ОАЭ.

Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Швейцарию и Японию.

Таким образом, с 25 апреля для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов. Повторный тест будет делаться после прилета. Правила можно уточнить в авиакомпании Etihad Airways, которая выполняет прямые рейсы из России в Абу-Даби.

Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре прошлого года. В Дубае россиянам требуется предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданную не раньше чем за 72 часа, а также пройти повторное тестирование сразу после прилета, передает ТАСС.

В четверг общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ достигло 504 872, из них 486 920 выздоровели и 1 565 умерли. За сутки зафиксированы 2 081 новый случай заражения четыре летальных исхода, вылечились 1 842 человека. Из-за пандемии в стране продолжают действовать ограничения, которые отличаются от эмирата к эмирату. Так, в Дубае предел вместимости торговых центров, отелей, пляжей и бассейнов снижен до 70%, а кинотеатров - до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 01:00. Закрыты бары и пабы (отдельный вид лицензии). В Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40%, а ресторанов, кафе, пляжей и парков - до 60%.

Ношение медицинских масок в ОАЭ остается обязательным. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 3 тыс. дирхамов (около 60 тыс. рублей).