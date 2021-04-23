Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

По сведениям агентства, Байден заявил Эрдогану, что назовет "геноцидом" трагические события 1915 года. Предшественники Байдена избегали такого определения.

Как уточнили в Белом доме, они в ходе разговора они также договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов. Об этом говорится и в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать геноцид армян. О своем решении он может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники газеты подчеркивали, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина "геноцид" и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.