Фото: Telegram-канал "Пул Певого" Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прилетел на вертолете в свою резиденцию - Дворец Независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. Видео его прибытия опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"

Фото: Telegram-канал "Пул Певого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье вечером прилетел на вертолете в свою резиденцию - Дворец Независимости - в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. Видео его прибытия опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Президента встречала вооруженная охрана. Он обратился к ним с вопросом: "Там никого не осталось, да?"

23 августа в Минске проходит массовая акция оппозиции. Изначально митингующие собрались на площади Независимости. Интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.

Ранее во воскресенье к резиденции президента Белоруссии подошли участники акций протеста оппозиции. Дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Митингующие не стали подходить вплотную к выстроившимся в плотную цепь силовикам, остановившись в несколько метрах от них и скандируя ставший уже привычным в эти дни лозунг: "Уходи!" Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась и двинулась обратно по направлению к центру города.