kubais / DepositPhotos Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики

kubais / DepositPhotos

В Минске снова проблемы с интернетом, это прокомментировали в пресс-службе оператора A1, заявив, что это связано с требованием властей.

Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом, как передает ТАСС, сказано в сообщении пресс-службы оператора, размещенном на сайте оператора.

"С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", - говорится в комментарии.

"О восстановлении корректного доступа к услуге будет сообщено дополнительно", - добавили в A1.

Корреспондент агентства сообщает с места событий, что заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться около 18:35, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.