Президент США Дональд Трамп отдал в субботу распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров, сообщила пресс-служба Белого дома

L.A. County Fire Department Дональд Трамп

Фото: Michael Vadon / commons.wikimedia.org

Президент США Дональд Трамп отдал в субботу распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров, сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

В прошло воскресенье в Долине Смерти в Калифорнии - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве - был зафиксирован новый температурный рекорд. Столбики термометров в этом районе поднялись до отметки 54,4 градуса Цельсия.

"Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата <...> из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года и сохраняются [в данный момент]", - говорится в сообщении.

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - добавили в Белом доме.

В пятницу губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил, что власти Калифорнии распорядились эвакуировать более 119 тыс. жителей, домам которых угрожают природные пожары. Согласно информации губернатора, количество их очагов на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тыс. гектаров.

На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тыс. пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.

Ньюсом 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации в штате из-за аномальной жары и пожаров.