Координационный совет белорусской оппозиции выступает за возврат к конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране

Фото: See Template / commons.wikimedia.org Павел Латушко

Фото: Ivan Vedenin / youtube.com

Координационный совет белорусской оппозиции выступает за возврат к конституции 1994 года, которая четко ограничивает число президентских сроков в стране, заявил в воскресенье член совета Павел Латушко, выступая перед участниками многотысячной акции протеста в Минске, передает ТАСС.

"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", - добавил он.

Латушко напомнил, что кандидаты в президенты уже обратились в Верховный суд о признании недействительными итогов состоявшихся 9 августа президентских выборов. "Суд должен принять правовое решение", - отметил он.

Одновременно необходимо начать формирование инициативных групп по отзыву всех депутатов Палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии, а также депутатов местных советов, считает Латушко.

Он также сообщил, что Координационный совет намерен требовать отставки всего руководства МВД республики в связи с тем, что до сих пор не заведено ни одного уголовного дела по тем 700 случаям применения правоохранительными органами силы в отношении мирных граждан, заявления о которых поступили в Следственный комитет.

Его поддержала соратница по Координационному совету Ольга Колесникова, заявившая, что каждый виновный в этих преступлениях "должен знать, что будет отвечать по закону".

Перед собравшимися выступил также еще один член Координационного совета - представляющий стачком Минского тракторного завода Сергей Дылевский. Он вновь призвал рабочих промышленных предприятий к забастовкам.