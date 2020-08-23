Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, передает агентство "Униан" со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сороку.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - сообщила Сорока.

Украинские СМИ отмечают, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным. В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели новым коронавирусом.

Еще ранее Зеленский предупредил, что страна на грани второй волны COVID-19, и заявил о необходимости усиления информирования людей относительно противодействия его распространению.