Десятки человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду в многоэтажном здании в Балтиморе

Baltimore Fire / Twitter По одной из версий, взрыв связан с ремонтными работами на шестнадцатом этаже

Baltimore Fire / Twitter

Десятки человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду в многоэтажном здании в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице городской пожарной службы в Twitter.

"По меньшей мере 10 человек госпитализированы, девять находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом", - говорится в сообщении. Позже в пожарной службе уточнили, что из поврежденного здания эвакуировали 23 человека. 21 пострадавший госпитализирован, а двое отказались от медицинской помощи в стационаре.

Некоторые из находившихся рядом с местом взрыва получили ожоги. Пострадавших могло быть больше, но перед новогодними праздниками многие уже не работали и в здании было не так много людей.

По информации пожарных, после взрыва частично обрушилась крыша здания. Причины случившегося не уточняются, передает ТАСС. По одной из версий, взрыв связан с ремонтными работами на шестнадцатом этаже, сообщает NBC 4 Washington.