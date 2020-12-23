Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал не оставлять без ответа недавнюю серию кибератак против американских федеральных ведомств. "Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам - ответ на это будет", - сказал он в ходе пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Байден также отметил, что ответ может быть "аналогичным", и для него "есть много возможностей".

При этом политик выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками, передает "Интерфакс".

Джозеф Байден подчеркнул, что, когда США определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

Джо Байден также напомнил, что еще когда он был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, Вашингтон поднимал вопрос о создании международных норм по обеспечению кибербезопасности. Он добавил, что США следует вместе с друзьями и союзниками действовать для привлечения к ответственности каждого, кто нарушает базовые правила в этой сфере.

По словам Байдена, последняя атака хакеров "была тщательно спланирована и осуществлена". "Тем, кто осуществил атаку удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы", - добавил он. По версии Байдена, хакеры "похитили важную информацию у нашего [американского] технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США". Он заострил внимание на утверждениях представителей действующей администрации о том, что к атаке причастна Россия.

"Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте", - подчеркнул Байден, упомянув в качестве примера уволенного Трампом главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

По словам демократа, американский народ заслуживает объяснений подобного рода действий. "Это означает дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за эту атаку, и принять действенные меры для привлечения виновных к ответственности", - заявил Байден. По его словам, предварительные признаки, озвученные госсекретарем Майклом Помпео и министром юстиции Уильямом Барром, указывают на то, что "Россия несет ответственность за этот взлом". Байден утверждал, что такое предположение соответствует его представлениям о характере деятельности РФ в киберпространстве, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Как стало известно агентству Associated press, Белый дом уже подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации.

Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.

"Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как, прежде всего, по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - отмечал президент.