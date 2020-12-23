Родственники примерно 500 жителей итальянской провинции Ломбардия, умерших от коронавируса, подали иск к властям страны. Гражданский иск направлен в суд в Риме. В нем идет речь о компенсации в размере 100 миллионов евро.

Ответчиками по иску являются премьер-министр Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, передает Reuters.

По мнению истцов, когда коронавирус начал распространяться в Ломбардии в конце февраля, власти не смогли принять надлежащих мер, чтобы избежать общенационального локдауна и сопутствующего ему экономического ущерба.

В июне родственники умерших в Ломбардии потребовали от прокуратуры начать уголовное расследование из-за действий властей в начале пандемии. Джузеппе Конте был допрошен по нему как свидетель, пишет "Медуза".

Италия первой из западных стран столкнулась с массовым заболеванием коронавирусом. Ее власти были первыми, кто объявил общенациональный локдаун.

Страна находится на первом месте в Европе и пятом месте в мире по смертности от COVID-19. С начала пандемии от последствий болезни здесь умерли 70 395 человек. За последние сутки в стране зарегистрировали 553 случая смерти людей с COVID-19, что немного ниже показателя 22 декабря (628). Суточный показатель новых случаев коронавируса в стране составил 14 522, что, напротив, выше прироста за вторник (13 318), передает "Интерфакс".

Всего в больницах Италии находятся 24 546 пациентов с COVID-19. В палаты интенсивной терапии в среду поступили 216 заболевших.

С начала пандемии в стране выявили свыше 1,9 млн случаев коронавируса.