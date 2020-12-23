Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал "бредом сивой кобылы" заявление депутата Госдумы РФ Евгения Федорова (партия "Единая Россия") о границах республики. Слова дипломата приводит издание Tengrinews.

"Я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать - это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей Родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом: это бред сивой кобылы", - подчеркнул глава МИД Казахстана. В вопросах о границах стран он призвал ориентироваться на данные историков.

Отношения Москвы и Нур-Султана (Астаны) резко испортились в середине декабря. Поводом для этого стали высказывания депутата Госдумы от "Единой России" Вячеслава Никонова в эфире программы "Большая игра" Первого канала, пишут "Открытые медиа". Парламентарий заявил, что большая часть территории современного Казахстана "была подарена" Россией. "Казахстана просто не существовало, северный вообще не был заселен. Они существовали, но южнее. И, собственно, территория [республики] - это большой подарок со стороны России и СССР", - отметил единоросс.

После этого временного представителя посольства России вызвали для объяснений в МИД Казахстана. Замминистра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение "по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]", сообщал ТАСС. В МИД Казахстана отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами.

Депутат Никонов позднее пояснил свои слова в Telegram. По его словам, он имел в виду, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами современного Казахстана".

Он также добавил, что "еще раз выражает самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

Коллегу поддержал другой единоросс, депутат Евгений Федоров. На YouTube-канале "Белрусинфо" он заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД Казахстана расценил как неблагодарность. Позднее Федоров также уточнил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан был земли вернуть. Он также выступил за "восстановление единого государства с Казахстаном", для которого, по словам Федорова, это станет прекрасной возможностью "повысить свой статус".

Единоросс подчеркнул, что нежелание Казахстана принять предложение Москвы может обернуться большим кровопролитием. "Ни одного казаха не погибло за сепаратистскую территорию Казахстана. Ни одного. Если есть в Казахстане сепаратисты, они должны понимать, что цена вопроса будет <...> 1,5 миллиона жизней. Вот если они готовы потратить 1,5 миллиона жизней на сепаратизм, а такого очевидно нет, тогда у них есть шанс… Мы много с ними общались, ни разу я не видел ни от каких этнических казахов, славян, кто там еще живет, чтобы они хотели тратить свои жизни на борьбу с отечеством, которое создавали их деды и прадеды", - сказал Федоров, подразумевая, что Россия является наследницей СССР. Его слова приводит Nur.kz.

Отметим, что Евгений Федоров возглавляет прокремлевское Национально-освободительное движение (НОД). В интервью он также подчеркнул, что его позицию относительно "собирания земель" бывшего СССР разделяет президент РФ Владимир Путин.

Депутат также сказал, что резкие заявления в адрес Казахстана являются ответом на решение властей этой страны отказаться от покровительства Москвы и проводить "разновекторную" политику.