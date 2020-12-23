Еще один новый штамм коронавируса, который был завезен из ЮАР, обнаружен на территории Великобритании. Об этом сообщил, выступая в среду на пресс-конференции, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Его слова приводит ТАСС.

"Мы выявили два случая еще одной новой разновидности коронавируса в Великобритании. В обоих случаях речь идет о людях, которые в последние несколько недель приехали из ЮАР, - отметил он. - Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса".

Хэнкок добавил, что теперь жители королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней. Кроме того, Великобритания приостанавливает прием рейсов из ЮАР.

По словам Хэнкока, новый штамм "вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он мутировал сильнее ранее обнаруженного в Британии штамма". Его слова приводит "Интерфакс".

14 декабря правительство Великобритании рассказало еще об одном новом штамме коронавируса. Он быстро становится доминирующим - в Лондоне и на юго-востоке Англии на него сейчас приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, мутировавший вариант уже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии. После этого о приостановке авиасообщения с Великобританией заявили более 20 стран, включая Россию.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро штамм распространяется, и связано ли это с ним самим или с комбинацией разных факторов.

В минувшую субботу, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - 4-го уровня - ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

Как заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца, новая разновидность коронавируса имеет такую же реакцию на вакцину, что и "обычная". "Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - успокоил он.