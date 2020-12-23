Министерство финансов США в среду объявило, что пополнило санкционные списки, связанные с Белоруссией, четырьмя структурами и одним физическим лицом

doganmesut@hotmail.com / DepositPhotos Минск, сентябрь 2020 года

Vadzim / DepositPhotos

Министерство финансов США в среду объявило, что пополнило санкционные списки, связанные с Белоруссией, четырьмя структурами и одним физическим лицом.

В частности, под санкции попали Центральная избирательная комиссия Белоруссии, антитеррористическое подразделение КГБ Белоруссии "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска, передает "Интерфакс". ЦИК в августе подвел итоги президентских выборов, объявив победу Александра Лукашенко, хотя оппозиция считает результаты голосования фальсифицированными. А сотрудники указанных силовых структур принимали участие в подавлении начавшихся после выборов протестов.

Санкции также введены против первого заместителя министра внутренних дел Белоруссии Геннадия Казакевича. "Белорусский народ беспрестанно и мирным путем пытается претворять в жизнь свои основные демократические права, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением. Эти меры (санкции. - Прим. "Интерфакса") вместе с другими, ранее предпринятыми США и их международными партнерами, и далее заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Евросоюз и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Брюссель и Вашингтон уже вводили санкции в отношении Белоруссии в связи с выборами этого года.