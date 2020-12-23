jomahepu@gmail.com / DepositPhotos Трое полицейских погибли во Франции, приехав на вызов по поводу насилия

jomahepu@gmail.com / DepositPhotos

Житель французской префектуры Пюи-де-Дом (бывшая Овернь) расстрелял троих жандармов, прибывших в глухую деревушку близ Сен-Жюста в связи сигналом о бытовом насилии. Они погибли на месте, еще один ранен, сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в ночь на 23 декабря. Группа оперативников военной жандармерии отправились на место по вызову о бытовом насилии. Там они увидели, что на крыше дома находится женщина, которая пытается спастись от преследования. 48-летний мужчина начал стрелять по жандармам, после чего поджег дом, здание полностью сгорело.

Женщину удалось спасти. Мужчина несколько раз открывал огонь по оперативникам, когда те пытались приблизиться. Погибли трое, лейтенант, аджюдан и бригадир, им было 21, 37 и 45 лет. Четвертый жандарм получил ранение в бедро, его жизни ничего не угрожает. Место преступления было оцеплено, на поиски стрелявшего были направлены более 300 жандармов. Позднее министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что стрелявшего нашли мертвым, не сообщив подробностей.