Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом появилось в его Twitter. В конце декабря прошлого года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинский центр Седарс-Синай.

У знаменитого телеведущего было много проблем со здоровьем: диабет, проблемы с сердцем. Кроме того, в 2017 году Ларри Кинг прошел курс лечения от рака. В 1980-х годах он перенес инфаркт, впоследствии у него был диагностирован рак простаты, который удалось победить. А в 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке.

Ларри Кинг (имя при рождении - Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего Ларри Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек.

Его карьера началась в Майами в 1957 году. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. После - на каналах RT и Ora TV, и в стриминговом сервисе Hulu.

Кинг стал известен именно как мастер радио-, а потом телевизионных интервью. В числе его собеседников были почти все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, премьер-министр Великобритании "железная леди" Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Михаил Горбачев и многие другие.

Известно и его интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2000 году, когда российский лидер в ответ на вопрос, что случилось с погибшей атомной подлодкой "Курск", с улыбкой ответил: "Она утонула".

В прошлом году умерли двое взрослых детей Кинга. 65-летний Энди Кинг скончался в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг - от рака легких.