В Бразилии за сутки коронавирусом заразилось 67 860 человек, что является новым рекордом по стране, сообщается на сайте местного Минздрава

Secretarias Estaduais de Saúde Наибольшее число случаев инфицирования (16 777) за последние 24 часа было выявлено в штате Сан-Паулу, который является эпицентром пандемии в Бразилии. За это время в стране скончались 1284 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло отметки 82 771, полностью выздоровели более 1,5 млн человек

Стоп-кадр видео Global News / YouTube

В Бразилии за сутки коронавирусом заразилось 67 860 человек, что является новым рекордом по стране, сообщается на сайте местного Минздрава. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, когда в Бразилии коронавирусом заразился 54 771 житель.

Наибольшее число случаев инфицирования (16 777) за последние 24 часа было выявлено в штате Сан-Паулу, который является эпицентром пандемии в Бразилии. За это время в стране скончались 1284 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло отметки 82 771, полностью выздоровели более 1,5 млн человек.

Несмотря на обновление суточного рекорда по числу заразившихся, по итогам прошлой недели в Бразилии впервые с начала пандемии зафиксировали снижение числа новых случаев заболевания. При этом среднее количество смертей продолжает оставаться на высоком уровне - последние два месяца этот показатель находится на отметке 1 тыс. человек в день и более.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зафиксирован в конце февраля. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, латиноамериканская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от коронавируса. По числу летальных исходов (81,5 тыс.) Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США (143 тыс.). По числу заразившихся также находится на второй позиции (2,1 млн) вслед за Соединенными Штатами (3,9 млн). В начале июля коронавирус был диагностирован у 65-летнего президента Бразилии Жаира Болсонару.