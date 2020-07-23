В Бразилии за сутки коронавирусом заразилось 67 860 человек, что является новым рекордом по стране, сообщается на сайте местного Минздрава. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, когда в Бразилии коронавирусом заразился 54 771 житель.
Наибольшее число случаев инфицирования (16 777) за последние 24 часа было выявлено в штате Сан-Паулу, который является эпицентром пандемии в Бразилии. За это время в стране скончались 1284 пациента с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло отметки 82 771, полностью выздоровели более 1,5 млн человек.
Несмотря на обновление суточного рекорда по числу заразившихся, по итогам прошлой недели в Бразилии впервые с начала пандемии зафиксировали снижение числа новых случаев заболевания. При этом среднее количество смертей продолжает оставаться на высоком уровне - последние два месяца этот показатель находится на отметке 1 тыс. человек в день и более.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зафиксирован в конце февраля. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, латиноамериканская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от коронавируса. По числу летальных исходов (81,5 тыс.) Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США (143 тыс.). По числу заразившихся также находится на второй позиции (2,1 млн) вслед за Соединенными Штатами (3,9 млн). В начале июля коронавирус был диагностирован у 65-летнего президента Бразилии Жаира Болсонару.