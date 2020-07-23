ВСЕ ФОТО В Венеции решили снизить максимальное число пассажиров в гондолах с шести до пяти человек. Причиной тому стала не социальная дистанция в связи с коронавирусом, а потолстевшие туристы

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Президент Ассоциации гондольеров Андреа Балби отметил, что за последние 10-15 лет туристы потяжелели, и привел сравнение с лифтами, где указывают максимально возможное число пассажиров и грузоподъемность

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Гондольеры не могут взвешивать каждого туриста перед посадкой, поэтому было решено просто ограничить их число в лодке. Для гондол da nolo, предлагающих классический тур по каналам Венеции, лимит составит пять пассажиров, а гондолы da parada, используемые в основном для пересечения Гранд-канала, вместо 14 пассажиров будут брать 12

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

В Венеции решили снизить максимальное число пассажиров в гондолах с шести до пяти человек. Причиной тому стала не социальная дистанция в связи с коронавирусом, а потолстевшие туристы, пишет Guardian. Президент Ассоциации гондольеров Андреа Балби отметил, что за последние 10-15 лет туристы потяжелели, и привел сравнение с лифтами, где указывают максимально возможное число пассажиров и грузоподъемность.

Президент еще одной ассоциации гондольеров Рауль Ровератто, которого цитирует газета, высказался более откровенно: "Туристы теперь имеют избыточный вес. Из некоторых стран в лодки загружаются бомбы! И когда лодка полностью загружена, ее корпус уходит под воду. Плыть с полутонной мяса на борту опасно".

Гондольеры не могут взвешивать каждого туриста перед посадкой, поэтому было решено просто ограничить их число в лодке. Для гондол da nolo, предлагающих классический тур по каналам Венеции, лимит составит пять пассажиров, а гондолы da parada, используемые в основном для пересечения Гранд-канала, вместо 14 пассажиров будут брать 12.

В 2018 году на ограничения в связи с весом туристов пошли власти Греции, напоминает CNN. Дюжим путешественникам запретили ездить на ослах на острове Санторини (Тира, Санторин) после жалоб активистов на травмы позвоночника у животных.

В Венеции будет действовать еще одно нововведение: с 21 июля дети гондольеров смогут получить лицензию на управление судном без экзаменов, для которых нужно было учить историю и иностранные языки. Теперь им нужно будет только доказать свое умение управлять гондолой и четырехлетний стаж.

Эта мера призвана поддержать семейную преемственность профессии гондольера. Андреа Балби отметил, что гондольер из другого города мира - все равно что что пиццайоло (специалист по приготовлению пиццы) родом не из Неаполя. Сейчас в Венеции насчитывается 433 потомственных гондольера.