Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

Fmprc.gov.cn Пекин может перестать признавать паспорт британских граждан заморских территорий (British National (Overseas), BN (O)), имеющийся у некоторых жителей Гонконга, в качестве действительного документа для выезда из Китая

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Пекин может перестать признавать паспорт британских граждан заморских территорий (British National (Overseas), BN (O)), имеющийся у некоторых жителей Гонконга, в качестве действительного документа для выезда из Китая. Об этом, как передает ТАСС, в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Несмотря на серьезные дипломатические представления, Лондон упорствовал в своих политических манипуляциях с паспортом британского подданного за рубежом, - цитирует Ван Вэньбиня агентство Синьхуа. - Китай рассмотрит вопрос о признании данного документа недействительным для выезда из страны, а также оставит за собой право принимать дальнейшие меры".

Он отметил, что Китай считает планы Великобритании о применении упрощенной визовой системы для жителей Гонконга "нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР".

Паспорта BN (O) выдавались в Гонконге с 1987 по 1997 год, и сейчас они есть примерно у 350 тыс. жителей города, и еще 2,6 млн гонконгцев имеют право на их получение. Теперь право на паспорта "заморских граждан" получат те, кто родился в Гонконге после 1997 года и у кого хотя бы один родитель является гражданином заморских территорий Великобритании.

22 июля глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател сообщила, что Великобритания намерена с января 2021 года упростить визовую процедуру для гонконгцев с BN (O), в результате чего со временем они смогут получить гражданство этой страны. "Они смогут привезти с собой ближайших родственников, включая тех, что не имеют паспорта BNO", - добавила Пател. Строго проверяться будут лишь судимости и возможные нелады с законом.

Если ранее обладатели паспортов BN (O) могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет. Проведя в Соединенном Королестве 12 месяцев после получения постоянного вида на жительство на основании BN (O), эти гонконгцы смогут подать запрос на получение гражданства.

На такие меры Лондон пошел в ответ на принятие 30 июня Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

Великобритания заявила о "явном и грубом нарушении" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Лондон приостановил действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции и распространил на Гонконг эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь.

В мае представитель МИД КНР заявил, что все обладатели британского заморского паспорта, проживающие в Гонконге, являются гражданами Китая, и предоставление им иного статуса Лондоном будет нарушением международного права.