Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов

WhisperToMe / Wikimedia Commons Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь назвал действия США "односторонней политической провокацией", которая нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение двух стран

CGTN / YouTube

Спецслужбы США считают, что генконсульство Китая в Хьюстоне, которое планируется закрыть в ближайшее время, сотрудничало с китайской разведкой, помогая похитить данные о разработках в медицинской сфере.

По данным источников NBC News, генконсульство выполняло роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". Кроме того, дипведомство якобы помогало китайской разведке внедриться в нефтегазовую промышленность и было хорошо укреплено для того, чтобы препятствовать наблюдениям со стороны США.

Телеканал также утверждает, что Федеральное бюро расследований в течение нескольких лет получало информацию, которая подтверждает эти сведения, и президент Дональд Трамп был информирован об этом с тех пор, как вступил в должность. ФБР в Хьюстоне также расследует попытки граждан Китая передать в свою страну данные о передовых исследованиях онкологического центра имени Андерсона, который входит в состав Техасского университета в Хьюстоне.

Член комитета Конгресса по разведке, сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что за последние два года члены комитета по информации проводили секретные брифинги с лидерами бизнеса и главами университетов, обсуждая на них попытки кражи американской интеллектуальной собственности со стороны Коммунистической партии Китая.

Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности, однако стало известно, что поводом для скандала стала видеосъемка неких людей, жгущих документы во дворе консульства.

"Вы видите, что происходит. Мы думали, что там пожар - в том [генконсульстве КНР], которое мы закрыли. Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело", - заявил Дональд Трамп, комментируя инцидент в Хьюстоне. По данным ТАСС, он также назвал возможным закрытие и других дипмиссий Китая в США в случае необходимости. Агентства уже сообщили, что, помимо генконсульства в Хьюстоне, планируется закрыть представительство США в Ухане, чтобы предупредить возможные ответные меры со стороны правительства КНР.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь назвал действия США "односторонней политической провокацией", которая нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение двух стран. Он заявил, что Китай предпримет "решительные контрмеры", если США не откажутся от требования закрыть дипмиссию в Хьюстоне.