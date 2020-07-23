ВСЕ ФОТО Около четырех тысяч человек примут участие в "коронавирусном эксперименте" на концерте немецкого исполнителя Тима Бенджко на крытом стадионе в Лейпциге 22 августа

© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) Ученые готовятся обеспечить всех участников концерта специальными "устройствами для отслеживания контактов", которые будут висеть на шее у зрителей и каждые 5 секунд передавать сигнал об их движениях и о том, насколько близко они находятся от других людей

efks / DepositPhotos Также всех участников попросят продезинфицировать руки флюоресцентным санитайзером, чтобы ученые могли после концерта определить, на каких поверхностях передача вируса была наиболее вероятной, пишет The Guardian. Для этого они планируют использовать ультрафиолетовое излучение

AndrewLozovyi / DepositPhotos

Около четырех тысяч человек примут участие в "коронавирусном эксперименте" на концертах немецкого исполнителя Тима Бенджко на крытом стадионе в Лейпциге 22 августа. Ученые готовятся обеспечить всех участников концерта специальными "устройствами для отслеживания контактов", которые будут висеть на шее у зрителей и каждые 5 секунд передавать сигнал об их движениях и о том, насколько близко они находятся от других людей.

Также всех участников попросят продезинфицировать руки флюоресцентным санитайзером, чтобы ученые могли после концерта определить, на каких поверхностях передача вируса была наиболее вероятной, пишет The Guardian. Для этого они планируют использовать ультрафиолетовое излучение.

Эксперты также рассчитывают визуализировать распространение заболевания при помощи дым-машин и аэрозолей. Возможную схему они попытаются предсказать заранее на основе сгенерированных компьютером моделей. Таким образом ученые попытаются понять, возможно ли возобновление крупных культурных и спортивных мероприятий, намеченное на осень. Результаты эксперимента они надеются представить в начале октября.

Выступления пройдут под контролем ученых из Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберга. В рамках научного проекта Restart-19 из бюджета земель Саксония и Саксония-Анхальт выделено 990 тысяч евро. Для участия в исследовании специалисты собирают 4000 добровольцев.

Чтобы концерты не стали источниками новой вспышки коронавируса, зарегистрированные добровольцы получат набор для самостоятельного тестирования и пройдут проверку в кабинете врача или в лаборатории за 48 часов до начала концерта. Тем, кто не сможет предъявить отрицательные данные теста на коронавирус, будет отказано во входе. На выступлениях добровольцы будут в масках.

В Лейпцигском концертном зале будут разыграны три сценария посещения концертов. В первом из них зрители будут посещать концерт, проходя через два главных входа, прежде чем занять свои места. Во втором, "оптимизированном" сценарии толпа будет проходить через восемь входов, чтобы облегчить смешивание, и половина мест на трибунах будет недоступна. При третьем варианте на концерт попадут только две тысячи зрителей, которым будет предписано строго соблюдать социальную дистанцию.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по индустрии развлечений: туры и концерты по всему миру отменены или перенесены на более поздний срок, также на неопределенный срок остановлены съемки новых фильмов и сериалов, а сроки выпуска в прокат уже готовых картин регулярно сдвигаются. В России альтернативой полноценным концертам становятся "автомобильные" концерты, когда автовладельцы могут приехать на концертную площадку и слушать живое выступление по радио, не выходя из машины: такие концерты уже дали, в частности, группы "Сплин" и "Машина времени".