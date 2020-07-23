Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ

president.gov.by Об этом он заявил 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны

president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ. Об этом он заявил 23 июля на совещании с руководством экономического блока страны, передает "БелТА".

Он отметил, что может прибегнуть к этому до конца предвыборной кампании.В частности, Лукашенко раскритиковал работу BBC, радио "Свобода/Свободная Европа". Недовольство главы государства вызвали и материалы, опубликованные в газете "Комсомольская правда в Беларуси".

"Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации", - сказал Лукашенко (лексические конструкции сохранены).

Он отметил, что журналисты даже призывают к массовым беспорядкам, а чиновники почему-то перестали чувствовать себя хозяевами Белоруссии. "Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете - скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься, - сказал белорусский лидер чиновникам, которые, по его утверждению, сами ничего не делают, а "ждут команды президента". - Они же (работники СМИ. - Прим. NEWSru.com) призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь".

Президент призвал госслужащих, включая сотрудников собственной администрации, уделять пристальное внимание сообщениям СМИ. В частности, он раскритиковал пресс-секретаря Наталью Эйсмонт и председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову.

"Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело - оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", - добавил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период: "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы".

Вместо деструктивных статей глава государства посоветовал, как при советской власти, делать репортажи про уборочную кампанию. "Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях - работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям", - пояснил глава государства.