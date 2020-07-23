В Полтаве угонщик автомобиля при задержании взял в заложники полицейского, угрожая взорвать гранату. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что захват произошел во время операции, которую проводили сотрудники уголовного розыска Полтавской области

Міністерство внутрішніх справ України Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, выдернул чеку и схватил за руку полицейского, заявив, что взорвет гранату, если его не отпустят

пехотинец / commons.wikimedia.org

В Полтаве угонщик автомобиля при задержании взял в заложники полицейского, угрожая взорвать гранату. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что захват произошел во время операции, которую проводили сотрудники уголовного розыска Полтавской области.

Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, выдернул чеку и схватил за руку полицейского, заявив, что взорвет гранату, если его не отпустят. После переговоров злоумышленник согласился обменять удерживаемого сотрудника на начальника департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Отмечается, что последний сам попросил отпустить рядового сотрудника, предложив себя в качестве заложника.

Подозреваемому также по его требованию предоставили служебный автомобиль, на котором он отправился в сторону Киева, пишет издание "Полтавщина". Его сопровождают полицейские автомобили. Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил "112 Украина", что злоумышленники полиции известен, он подозревается в серии угонов.

Портал News24UA со ссылкой на журналиста Андрея Павловского сообщает, что полтавский угонщик - Роман Скрипник 1988 года рождения, ранее осужденный за хранение сбыт наркотиков. Также сообщается, что он участвовал в АТО (антитеррористической операции) на востоке Украины.

РИА "Новости" со ссылкой на полицию сообщает, что главное требование угонщика - не отравлять его в тюрьму снова. Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, правоохранители готовы к силовому решению, угрозы жителям нет.

В Полтаве введена спецоперация "Гром". Патрульная полиция оцепила место происшествия. Жителей Полтавы просят быть крайне осторожными и обходить территорию проведения спецоперации, сообщает РБК-Украина.

Утром 21 июля ранее судимый уроженец России Максим Кривош захватил заложников в автобусе в Луцке. Он удерживал их около 12 часов, выдвигая невнятные требования к властям. Мужчина был вооружен, во время переговоров и передачи воды заложникам он сделал выстрел, когда около автобуса находился первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Он не пострадал.

Кривош требовал, чтобы первые лица Украины публично назвали себя "террористами в законе". Он также хотел, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть документальный фильм "Земляне", рассказывающий о жестком обращении людей с животными. Зеленский выполнил требование, после чего Кривош начал отпускать заложников и впоследствии сдался. Зеленский после этого удалил видео. На Украине и в России его подвергли критике за то, что он уступил террористу. "Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - заявил сам президент.