Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.

Обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу. "Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с годовщиной орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон". 15 июля исполнилось 45 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Леонов и Валерий Кубасов, а на Apollo осуществили полет американские астронавты Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Стыковка "Союза-19" и Apollo состоялась через два дня - 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой, напоминает ТАСС.

Президенты рассмотрели проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы, передает "Интерфакс". "Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)", - говорится в сообщении.

Также стороны отметили "важное значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности".

Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил в свою очередь, что "президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать". Трамп также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене, написал Дир в Twitter. Она состоится на следующей неделе.

ДСНВ был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные запасы не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

В разговоре президентов России и США зашла речь об иранской ядерной программе. "С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении Кремля.

В 2015 году СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией было предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

Президенты дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19. "Они договорились "продолжать контакты на различных уровнях".

Ранее Путин и Трамп общались по телефону 1 июня. Тогда они обсудили ситуацию с COVID-19, а также запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, ситуацию на нефтяном рынке.

Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Россия и США могли бы значительно увеличить объем двусторонней торговли, который в прошлом году составил 28 млрд долларов. По его словам, на высшем уровне поставлена задача качественного наращивания деловых контактов, торговли и инвестиций. Как выполнить эту задачу в условиях ввода все новых санкций в отношении России за ее дестабилизирующую роль в мире, российский дипломат не уточнил.