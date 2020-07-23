Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил подробности организации первой молитвы мусульман в храме Святой Софии после того, как тот получил статус мечети.

Как сообщает греческое издание Еthnos.gr, молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля. Все это время собор будет открыт для молящихся. В четверг вечером автомобильное движение вокруг собора остановят. Верующие должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик, а также, как отметил губернатор, "терпение и понимание".

С 10:00 пятницы собор будет открыт. Для прохода внутрь будут установлены 11 контрольно-пропускных пунктов. Во дворе храма подготовлены специальные молитвенные зоны - для мужчин и для женщин. На протяжении суток возле собора будут дежурить 101 карета скорой помощи и вертолет, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что почти все билеты на первую молитву в Софии были приобретены верующими из разных стран. Для того, чтобы молящиеся не видели христианских фресок, изначально предполагалось использовать особый режим освещения. Затем от этой идеи отказались из опасений, что смена светового режима негативно повлияет на состояние фресок, и было решено скрывать их при помощи штор, которые будут опускаться в течение минуты. Мраморные полы храма застелили бирюзовыми коврами.

Hagia Sophia Mosque' carpets are laid pic.twitter.com/ANMlBa7HgU— Yusuf İşler (@yusufislereng1) July 20, 2020

В четверг храм Святой Софии проинспектировал сам президент Турции Реджеп Эрдоган. Он присутствовал при очередной проверке акустики. Для этого в храме уже несколько дней читают Коран.

Указ о придании собору Святой Софии статуса мечети был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 июля. Таким образом было отменено решение первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года, по которому София была объявлена музеем в рамках политики секуляризации. Протест против изменения статуса собора выразили многие известные политики и христианские лидеры разных стран.