Власти бразильского штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал на акции толпу людей и при этом был без маски

Jair Messias Bolsonaro / Facebook Жаир Мессиас Болсонару

Palácio do Planalto / Flickr

Власти бразильского штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал на акции толпу людей и при этом был без маски, передает "Интерфакс" со ссылкой на интернет-издание Infobae. Управление санитарного надзора этого штата установило, что президент не выполнил "обязанность носить маску" и "способствовал... скоплению более 100 человек без санитарного контроля".

Инцидент произошел на фоне выявления в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.

Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии четырежды сменился министр здравоохранения.

Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, а потом и сам переболел коронавирусом. Позже он стал объяснять отказ от жесткого локдауна экономическими проблемами. .

В начале апреля на Бразилию приходилась примерно четверть всех жертв COVID-19 в мире.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 16 млн случаев заражения коронавирусом и более 448 тыс. смертей среди инфицированных.