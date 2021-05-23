Часть личного состава Вооруженных сил (ВС) Азербайджана вечером 22 мая покинула территорию Армении и вернулась на исходные позиции

Министерство обороны Республики Армения

Часть личного состава Вооруженных сил (ВС) Азербайджана вечером 22 мая покинула территорию Армении и вернулась на исходные позиции. Об этом, как пишет РБК, заявили в Министерстве обороны Армении. "Ситуация после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, относительно стабильная, по состоянию на полдень 23 мая инцидентов не зафиксировано", - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны Армении отметили, что распространяющееся в СМИ сообщение о том, что "на Черном озере находится более одной тысячи азербайджанских военнослужащих", не соответствует действительности.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи Армении из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области. Накануне Минобороны Армении подтвердило, что азербайджанские войска все еще остаются на территории страны.

Пашинян объявил 12 мая, что азербайджанские военные пересекли госграницу в Сюникской области и назвал действия Баку "посягательством" на территорию Армении. По словам Пашиняна, азербайджанские военные при этом не применяли какого-либо оружия.

МИД Азербайджана призвал армянскую сторону не нагнетать обстановку. В сообщении ведомства утверждается, что в указанном районе Азербайджан начал размещение пограничных постов на основании карт, которые имеются у обеих сторон.

Напомним, Сюникская область находится на юге Армении и граничит с районами Нагорного Карабаха, где в сентябре обострился конфликт. Согласно трехстороннему соглашению, которое заключили при посредничестве России в конце прошлого года, через Сюникскую область должна пройти дорога, связывающая Азербайджан с Нахичеванским эксклавом и Турцией.