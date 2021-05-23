Матеуш Моравецкий

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МИД Польши вызвал посла Белоруссии в Варшаве из-за задержания в Минске Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, и потребовал немедленного его освобождения. Протасевич был задержан в столице Белоруссии на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в аэропорту Минска, передает ТАСС.

Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс. По данным литовского издания Delfi.lt, самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил совершить посадку в Минске.

В связи с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Польша считает необходимым ввести новые санкций ЕС против Белоруссии. Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия", - подчеркнул премьер.

МИД Литвы также потребовал освобождения всех пассажиров посаженного в Минске борта. Чуть ранее в воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал международное сообщество принять меры.

Латвия также выразила Белоруссии протест из-за инцидента с посадкой самолета в Минске. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на борту находятся два латвийца.

Премьер Эстонии призвала ЕС к единству по поводу инцидента с посадкой самолета в Минске. Кая Каллас заявила, что все пассажиры должны быть немедленно освобождены, должно последовать тщательное международное расследование.

Потребовала от Минска освободить Протасевича и Украина. Официальный представитель МИД страны Олег Николенко указал на "очередную атаку на свободу слова со стороны белорусских властей".

МИД Греции назвал посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства". В Афинах также осудили задержание белорусского активиста Романа Протасевича.

Глава МИД Франции призвал страны Европы к единому ответу на посадку борта Ryanair в Минске. Жан-Ив Ле Дриан назвал изменение курса рейса властями Белоруссии "недопустимым" и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту. "Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД. Он подчеркнул, что всем пассажирам, включая возможных белорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Белоруссию.

В ЕС пристально следят за развитием ситуации вокруг самолета авиакомпании Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был посажен в Минске из-за возможной угрозы взрыва.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что совершенно неприемлемо было заставлять борт совершать посадку в Минске. "Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована", - призвала она, подчеркнув, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии. "Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.

Приземлившийся в Белоруссии самолет принадлежит польской компании Ryanair Sun. Ее глава Михал Качмарчик сообщил, что компания поддерживает связь с капитаном самолета.

Об угрозе на борту рейса Ryanair Афины - Вильнюс, на котором летел экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, экипажу сообщили диспетчеры из Белоруссии, а затем дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.