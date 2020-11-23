president.gov.by Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме президента Белоруссии Александра Лукашенко

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Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме президента Белоруссии Александра Лукашенко, который "совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду" в стране. Архиепископ Святослав (Логин) объявил об этом во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

В послании церкви Лукашенко называется бывшим президентом, самозванцем, одержимым дьяволом. "Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая мемориалы погибшим", - гласит текст.

Насилие происходит "при поддержке восточного соседа Беларуси, называющего себя "православным" и "старшим братом", но весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права", отметил архиепископ, призвав "тех, кто все еще служит сатанинской власти", не подчиняться преступным приказам.

Белорусская автокефальная православная церковь не признается поместными православными церквями. Имеет приходы в США, Канаде, Австралии, Великобритании, богослужения ведутся на белорусском языке. В Белоруссии действуют всего несколько приходов БАПЦ.

Получить от Константинополя статус канонической церкви Белорусская автокефальная православная церковь может только в том случае, если ее признает государство, отмечает "Настоящее время" Белорусские власти отказывают БАПЦ в регистрации.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии вынесла предупреждения пресс-секретарю Белорусской православной церкви Сергею Лепину и епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому, которые раскритиковали разрушение народного мемориала умершему после избиения активисту Роману Бондаренко.

Кособуцкий назвал зачистку мемориала "попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть в наших людях". Лепин написал, что "это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, сатанинское попрание лампад и иконок". Генпрокуратура заявила об "агрессивном тоне" этих высказываний, "сознательно повышающих уровень напряженности в обществе, разжигающих ненависть к представителям органов государственной власти".