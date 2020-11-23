Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США "Дональд Кук". Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

6-й оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75) в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря в целях проведения регулярных операций по поддержанию безопасности. "Эсминец управляемого ракетного оружия класса Arleigh Burke ("Эрли Берк") USS Donald Cook 23 ноября вошел в Черное море для поддержки союзников и партнеров по НАТО", - пояснили в 6-ом флоте.

Отмечается, что это уже седьмой заход боевого корабля ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Последним американским кораблем, посетившим регион, был аналогичный американский корабль USS Roosevelt (DDG 80) в сентябре текущего года. "В ходе пребывания в Черном море USS Donald Cook проведет рутинные операции по обеспечению безопасности на море в целях поддержания региональной стабильности", - подчеркнули в американском флоте.

USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После того, как Россия в 2014 году в результате агрессии на фоне политического кризиса на Украине присоединила Крым, в Черное море стали регулярно заходить корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море 21 сутки.