Российский офицер получил ранения в Нагорном Карабахе в результате подрыва мины, сообщает Минобороны РФ. Также погиб один азербайджанский военнослужащий и ранены четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Военнослужащий РФ доставлен в Баку, угрозы его жизни нет. Взрыв мины произошел в районе населенного пункта Мадагиз в Тертерском районе. Там работала совместная группа по поиску тел погибших. В составе группы были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного Комитета Красного креста, передает "Интерфакс".

В министерстве обороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Задача этих групп - поиск и передача тел погибших представителям сторон конфликта.

Это уже не первые российские потери в этом месяце в Закавказье. 9 ноября азербайджанские военные сбили вертолет ВС РФ, который сопровождал автоколонну. В результате крушения погибли двое членов экипажа, один военнослужащий выжил.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, Ми-24 летел вблизи границы в темное время суток, где раньше российские воздушные суда не наблюдались. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным принес свои извинения за инцидент, пообещал расследовать его, наказать виновных, а также выразил готовность выплатить компенсации семьям погибших. Впрочем, отношения Москвы и Баку из-за этого инцидента едва не испортил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы своим комментарием: "на войне как на войне - всякое может быть".

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в регионе. Договор предусматривает их размещение в регионе в течение пяти лет, также возможно продление срока их пребывания.

О соглашении президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили ночью 10 ноября. Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также оставить под контролем Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна, которого оппозиция обвинила в предательстве национальных интересов. Ильхам Алиев охарактеризовал заключенное соглашение как капитуляцию Армении и отметил, что за его соблюдением будут следить не только представители РФ, но и Турции.