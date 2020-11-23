Oxford Languages / Facebook Составители Оксфордского словаря не смогли описать уходящий год одним словом

Oxford Languages / Facebook

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить важнейшее слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд понятий, наиболее полно описывающих это время. Об этом сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", - говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. Так, в январе, когда Австралия была охвачена колоссальными пожарами, таким стало слово bushfire - "разрушительный лесной пожар", а также "импичмент" , связанное с обвинениями в отношении американского лидера Дональда Трампа.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией. Это coronavirus (коронавирус), COVID-19, lockdown (принудительный карантин), social distancing (социальное дистанцирование), reopening (возобновление). Также лексикографы отметили прилагательное "белорусский" как одно из слов августа 2020 года.

10 ноября редакция Collins Dictionary опубликовала шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года. Все вошедшие в него слова так или иначе связаны с темой пандемии, а словом года эксперты в итоге признали слово "локдаун". "Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено", - объяснили выбор в редакции.

В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание "климатическое ЧП" (climate emergency), которое определяется как "ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды".