В Париже началось рассмотрение дела экс-президента Николя Саркози о коррупции

Пресс-служба Президента России Суд Парижа начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози

FRANCE 24 English / youtube.com

Суд Парижа начинает рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием. Политик прибыл на судебное заседание, передает корреспондент РИА "Новости".

Николя Саркози быстрым шагом прошел в зал заседаний и не стал отвечать на вопросы многочисленных представителей СМИ, которые следят за процессом. Слушания, как предполагается, продлятся до 10 декабря. Фигурантами дела также являются адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

По версии следствия, бывший французский лидер через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается возможного незаконного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. В 2013 году расследование было прекращено из-за нехватки доказательств.

Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.

Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.

Еще один судебный процесс в отношении Саркози - о финансировании его президентской кампании 2012 года - должен стартовать весной следующего года. Расследование началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.В 2016 году по делу допросили бизнесмена и торговца оружием франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму в 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.

Еще одним посредником, по версии следствия, был Тьерри Гоберт. 31 января 2020 года он был привлечен к уголовной ответственности за "преступную деятельность".