University of Oxford / YouTube Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%

University of Oxford / YouTube

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%, говорится на сайте компании.

Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта - 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках. Теперь ученые будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности и срока защиты от коронавируса.

Также AstraZeneca планирует подать документы в контролирующие органы различных стран для регистрации вакцины и документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для включения вакцины в Список экстренного использования, чтобы обеспечить доступность препарата в странах с низким уровнем дохода.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter назвал данные об эффективности вакцины "фантастическим результатом", отметив роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.

На Лондонской фондовой бирже цена акций AstraZeneca после появления новостей о вакцине снизилась на 1,96%. По мнению аналитиков, которых цитирует РИА "Новости", рынок ожидал более высоких оценок эффективности препарата.

Еврокомиссия подписала контракт на 300 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca еще в июне. 8 сентября компания приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов.

СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным.

Позже исследования препарата были возобновлены, однако в октябре бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера и медика по профессии Жоао Педро Фейтозы, который также участвовал в тестированииэкспериментальной вакцины. Как стало известно, в ходе испытаний умерший получил плацебо.