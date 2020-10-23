В ходе финальных предвыборных дебатов Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Стоп-кадр видео CNA / Youtube.com Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн

Стоп-кадр видео CNA / Youtube.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России $3,5 млн. Об этом Трамп сказал в ходе финальных предвыборных дебатов, трансляцию которых на Youtube вел канал РБК.

"Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это", - сказал Трамп. При этом президент отметил, что сам он никогда не получал деньги от России. Байден отверг обвинения Трампа, заявив, что "ни пенни не взял ни от одного государства", а его сын Хантер в контактах за рубежом "не делал ничего неэтичного".

Кроме того, Трамп заявил, что "никто не был настолько жестким по отношению к России", как он, тогда как Байден, будучи на посту вице-президента в 2014 году, не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к России. Президент США отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки". Говоря о противостоянии с Россией, Трамп подчеркнул, что ввел против нее санкции и усилил военные возможности НАТО, а сам был вынужден стать президентом, потому что экс-президент Барак Обама и Байден "плохо работали".

Он также предупредил, что победа его соперника на выборах грозит уничтожением американской нефтяной отрасли и превращением США в страну третьего мира. Президент также назвал своей заслугой спасение американского нефтяного сектора несколько месяцев назад, когда цены на топливо пережили резкое падение.

Байден, говоря о России, предположил, что Трамп даже не обсуждал с российским руководством недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы. Он призвал американцев в день голосования сравнить его с Трампом характеры и репутацию, и только после этого сделать выбор.

При этом оба кандидата считают, что Россия хочет их поражения на выборах. Трамп утверждает, что сделал такой вывод на основе данных разведки. По его словам, глава нацразведки Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и Иран хотят, чтобы Трамп проиграл выборы. Байден также сказал, что Россия не хочет его победы на выборах, "потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня".

Коснувшись темы коронавируса, Дональд Трамп заявил, что Штаты объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение нескольких недель: речь идет о 100 млн доз препарата. Трамп также отметил, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с COVID-19 в стране, тогда как Байден "практически ничего не сделал" для борьбы с пандемией. Тот, в свою очередь, заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса.

Кандидат демократов в президенты в случае победы на выборах также пообещал заставить Россию, Иран и Китай поплатиться за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы, и назвал адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани "марионеткой России". Байден заявил, что намерен заставить Китай "играть по правилам", отметив, что по вине Трампа дефицит в торговле с республикой вырос, а не уменьшился. Он также выступил за перевод США на возобновляемые источники энергии и против субсидий нефтяной отрасли.

Коснувшись проблемы нелегальной миграции, Байден заявил, что намерен предоставить гражданство 11 млн нелегальных иммигрантов. Он также пообещал, что несовершеннолетние нелегальные иммигранты "смогут остаться в стране, и им будет открыт путь к получению гражданства". Политик заявил, что системный расизм в США еще не изжит, но заверил, что у него есть конкретный план, позволяющий преодолеть эту проблему.

Говоря про отношения с КНДР, Дональд Трамп заявил, что налаживание рабочих отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны между США и республикой. По словам Трампа, экс-президент Барак Обама во время беседы с ним перед инаугурацией в 2017 году назвал ситуацию вокруг КНДР "самой большой проблемой" США. Байден же назвал северокорейского лидера бандитом и заявил, что согласился бы встретиться с ним, только если Северная Корея сократит свой ядерный потенциал.

В конце сентября сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором, в частности, говорилось, что сын Джо Байдена Хантер, его родственники и деловой партнер Девон Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. По данным доклада, в ноябре 2014 года Батурина перевела $3,5 млн американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден.

Кроме того, сенаторы назвали в качестве подозрительных финансовых операций Байдена полученные от Кенеса Ракишева, зятя бывшего мэра Астаны, $142 тыс., а также миллионы долларов от китайских граждан Е Цзяньминь и Гунвен Дун (в США их связывают с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией). Также в докладе утверждалось, что Байден-младший "платил женщинам из России и стран Восточной Европы", которые, "по всей видимости, были связаны с проституцией и торговлей людьми".