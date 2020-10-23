МВД Белоруссии заявило о задержании администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси", где размещается информация о силовиках, разгоняющих митинги

Anna Chervonets / wikimedia.org На опубликованном белорусской милицией видео лицо подростка скрыто, он рассказывает, что согласился вести телеграм-канал "Данные карателей Беларуси" "для заработка"

УВД Гомельского облисполкома /youtube.com

МВД Белоруссии заявило о задержании администратора телеграм-канала "Данные карателей Беларуси", где размещается информация о силовиках, разгоняющих митинги. "Создателя деструктивного канала", 15-летнего жителя Добруша (Гомельская область), установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД, сообщает RTVi.

"Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики", - сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, подросток объяснил, что в августе с ним связались неизвестные и предложили администрировать канал с публикацией данных силовиков, причем без оригинальных постов, делая лишь репосты другого канала, "Каратели Беларуси".

На опубликованном белорусской милицией видео лицо подростка скрыто, он рассказывает, что согласился вести телеграм-канал "Данные карателей Беларуси" "для заработка".

"Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", - сообщили в ведомстве.

Милиция проводит проверку в отношении подростка по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни и мошенничества. Ведомство также установило подписчиков, которые отправляли в канал сведения о силовиках, и тоже их проверяет. Утверждается, что деньги, полученные с канала, пойдут в доход государства.

Ранее телеграм-канал Nexta призвал белорусов публиковать персональные данные милиционеров, участвующих в разгоне митингов. Основатель канала Степан Путило объяснял это тем, что деанонимизация - единственный способ наказать агрессивных силовиков и предотвратить последующее насилие.

Белорусское МВД несколько раз задерживало людей, которые публиковали информацию о милиционерах, а силовики в нескольких городах жаловались на "социальное давление". Так, в Минске даже были задержаны двое студентов. Их обвинили в том, что они написали гелевой ручкой слово "убийца" у подъезда, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, и тем самым, как заявили в МВД, его "оклеветали".

На этой неделе суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента.