Pixabay.com Соединенные Штаты перебросили на базу Андерсен на острове Гуам оперативную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B

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Соединенные Штаты перебросили на базу Андерсен на острове Гуам оперативную группу из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B, сообщило командование ВВС США на Тихом океане.

"Около 200 летчиков и четыре самолета B-1B Lancer из 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайесс, штат Техас, прибыли на авиабазу Андерсен, Гуам, для выполнения миссий оперативной бомбардировочной группы в поддержку Тихоокеанских ВВС в ходе учений с союзниками, партнерами и объединенными вооруженными силами", - отметили американские военные, которых цитирует "Интерфакс".

По данным военных, миссии оперативной бомбардировочной группы позволяют летчикам постоянно проводить операции по всему миру в любой момент, чтобы "поддерживать глобальную стабильность и безопасность, позволяя подразделениям ознакомиться с операциями в различных регионах". После перелета по пути на Гуам бомбардировщики провели совместные учения с истребителями BBC Японии над акваторией Японского моря.

В нынешнем году Пентагон уже неоднократно направлял на Гуам стратегические бомбардировщики. В частности, летом туда перебрасывались бомбардировщики B-52H и B-1B на фоне проходивших в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Они проходили в районе островов Сиша (Парасельские). Минобороны обороны США тогда завило об обеспокоенности в связи с этим. В заявлении Пентагона говорилось, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

В июле США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - говорилось в заявлении Госдепа США. В нем указывалось, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

В середине октября в Южно-Китайское море заходила авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. В июне совместное патрулирование там провели сразу два американских авианосца - Nimitz и Ronald Reagan. Как заявил командующий авианосной ударной группой авианосца Nimitz Джим Кирк, операции направлены на то, "чтобы подтвердить нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, международному порядку, основанному на праве, а также нашим союзникам и партнерам в регионе".