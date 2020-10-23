Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил, что не намерен добровольно уходить в отставку, к чему его призвал премьер-министр республики Андрей Бабиш в связи с появлением информации о том, что глава Минздрава нарушил жесткие карантинные ограничения, передает ТАСС.

"С полной ответственностью заявляю, что я ничего не нарушал. Поэтому я не намерен подавать в отставку. В компетенции господина премьера, конечно же, находится возможность отправить меня в отставку", - сказал 56-летний врач-эпидемиолог и политик журналистам.

Ранее на этой неделе газета "Молния" написала, что министьр грубо нарушил инициированные им же жесткие социальные ограничения, введенные в стране из-за распространения коронавируса.

По данным издания, поздним вечером в среду он посетил один из наиболее дорогих пражских ресторанов. При этом, вопреки запрету, ресторан, который посетил министр, оказался открытым, утверждала газета. Прымула находился в ресторане вместе с другими посетителями, среди которых были и иные высокопоставленные чиновники. Кроме того, несмотря на собственное распоряжение, министр не использовал медицинскую маску.

Факт нарушения главой Минздрава строгих правительственных предписаний подтверждают фотографии, опубликованные газетой. Парламентская оппозиция потребовала отставки Прымулы с министерского поста.

Глава Минздрава категорически отверг домыслы газеты. Прымула сказал, что он проследовал через помещения ресторана, который не работал, в смежную историческую пристройку, так как другого входа туда нет. Там у него состоялась рабочая встреча с директором одной из чешских клиник, на которой обсуждалась проблематика борьбы с коронавирусом. Эту встречу организовал Ярослав Фалтынек - первый заместитель председателя политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), которое возглавляет премьер Андрей Бабиш.

В Чешской Республике действует временный запрет на работу заведений общепита. Продажа еды и напитков предусмотрена только через специально оборудованное окно выдачи и лишь до 20:00 по местному времени.Кроме того, в стране закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей масочного режима штрафы до 10 тыс. крон (примерно 400 евро).