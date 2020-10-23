Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта, передает "Интерфакс". "Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями. "Они очень хорошие люди", - добавил президент. "Многие наши жители - армянского происхождения. Они - замечательные, и мы им поможем", - сказал он, комментируя переговоры по карабахскому конфликту.

Ранее Трамп на предвыборном митинге в штате Невада отметил деловитость армянского народа и их верность родине. При этом в видеороликах, снятых на митинге, не было каких-либо упоминаний о конфликте в Нагорном Карабахе.

В пятницу глава госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. "Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в Twitter.

По данным Reuters, остается неизвестным, состоятся ли в пятницу прямые переговоры между азербайджанским и армянским министрами.

"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.

Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, оно вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени (23:00 по Москве субботы, 17 октября). Однако стороны обвиняют друг друга в его нарушении. В пятницу в нескольких районах Нагорного Карабаха произошли столкновения между азербайджанской армией и армянскими военными отрядами.

Встреча Помпео с министрами иностранных дел двух государств-участников конфликта - это очередная попытка прекратить кровопролитие, говорится в публикации. В ней приводятся слова президента России Владимира Путина о том, что, с конца сентября по настоящее время, жертвами боев, возможно, стали 5 тысяч человек.

Незадолго до начала переговоров в Вашингтоне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил журналистам в Стамбуле, что Турция имеет такое же право, как и Россия, участвовать в переговорном процессе радио установления мира. В США, Франции и Москве проигнорировали эти призывы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает перспективы достижения мирного урегулирования как "очень отдаленные". Он потребовал от властей Армении "обещаний", что Баку восстановит контроль над Нагорным Карабахом.