Граждан России Алексея Игумнова и Никиту Шепталова в Греции приговорили к 300 годам тюрьмы каждого за перевозку мигрантов.

Такой большой срок связан с тем, что за каждого перевезенного мигранта они получили от семи до 12 лет. Россияне свою вину отрицали. По их словам, они нашли работу через интернет и прибыли в Турцию. После они вышли в море вместе с командой, где занимались только техническими работами.

"В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды, наоборот, пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались", - рассказал ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Однако они не знали как управлять судном и подали сигнал SOS. На помощь к ним пришел другой корабль, который взял всех пассажиров на борт, а потом передал их властям Греции, которые предъявили Игумнову и Шепталову обвинения.

Мельников считает, что россияне стали жертвами черных работодателей. По его словам, в похожей ситуации сейчас находятся 26 российских моряков. При этом правозащитник отметил, что по аналогичным делам граждан ЕС и Турции от наказания освобождают в соответствии с Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми. Там говорится, что лицо, введенное в заблуждение работодателем или действовавшее под принуждением, не подлежит ответственности. Россия этот документ не подписала.

Напомним, в середине лета 2020 года суд Греции приговорил других российских моряков к 253 годам каждого по аналогичному делу.

В феврале 2020 года двух россиян Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили к 395 годам заключения за организацию незаконной миграции и торговлю людьми.

В январе этого года двое моряков из Сочи Антон Каррамов и Платон Давыдов были приговорены к 395 годам лишения свободы и выплате 6 млн евро штрафа по обвинению в незаконной перевозке беженцев.

С 2014 года в Греции незаконная перевозка мигрантов карается тюремным сроком до 10 лет и штрафом до 30 тысяч евро за каждого нелегала. А если мигранты подвергаются опасности, то наказание увеличивается до 15 лет лишения свободы и штрафа от 200 тысяч евро за каждого мигранта.