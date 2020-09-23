Минобороны РФ Корабль Балтфлота столкнулся с рефрижераторным судном в проливе между Данией и Швецией

Минобороны РФ

Малый противолодочный корабль Балтийского флота "Казанец" столкнулся с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота. Инцидент произошел утром 23 сентября в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны в проливе Эресунн, мост над которым соединяет датскую столицу Копенгаген и шведский город Мальме.

В пресс-службе флота заявили, что в российский корабль своим ходом возвращается в Балтийск. Комиссия Балтийского флота выясняет причины и обстоятельства происшествия. Пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус корабля "Казанец" получил пробоину выше ватерлинии.

Изначально о столкновении в проливе Эресунн между Данией и Швецией сообщил Twitter вооруженных сил Дании. Там сообщили, что в инциденте участвовал "российский фрегат", а к месту ЧП отправилось патрульное судно. Российский военный корабль при этом отсутствовал на картах сервиса Vessel Finder, отслеживающего движение судов. Это может означать, что экипаж отключил транспондер, который с помощью радиосигнала передает данные о местоположении.

По данным базы Equasis, на которую ссылается РБК, грузовое судно, которое столкнулось с российским кораблем - это рефрижераторный контейнеровоз 1985 года постройки. Судно застраховано в норвежском клубе взаимного страхования ответственности судовладельцев Assuranceforeningen Gard. Управляет судном кипрская частная компания Maestro Shipmanagement Ltd.