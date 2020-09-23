Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала прошедшую сегодня инаугурацию Александра Лукашенко, назвав ее фарсом. "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - заявила она, добавив, что его приказы силовым структурам больше не подлежат исполнению.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас - вместе построить новую Беларусь", - приводит ее слова пресс-служба в Telegram-канале "Пул Первой". По словам Тихановской, страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы. "Они готовы оказать реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - заключила она.

Ранее Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенко недолговечен, и сообщила, что оппозиция намерена продолжать массовые митинги и финансово поддержать местных рабочих, присоединившихся к забастовке, чтобы помочь им преодолеть шок от увольнения. Также она призвала к бойкоту госаппарата и государственных СМИ: белорусов призывают самостоятельно снимать, записывать и публиковать информацию, а также поддерживать независимых журналистов и блогеров за счет финансирования и информации, а также помогать им выявлять фейковые новости и пропаганду.

Кроме того, оппозиция рекомендует ограничить сотрудничество с государственными институтами и фиксировать преступления и злоупотребления со стороны полиции и других военнослужащих, передавая эту информацию в правозащитные организации и СМИ, а также искать поддержки со стороны международного сообщества. Оппозиционеры просят правительства других стран прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан.

"Мы предупреждаем, что все соглашения, заключенные с нынешним незаконным режимом в Беларуси, заключаются другими странами на свой страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет поддерживать такие соглашения", - пишет Тихановская.

В ходе встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе Тихановская призвала ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских властей, заверив, что протесты в Белоруссии не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы или даже годы, если это понадобится. Хотя главам МИД Евросоюза вновь не удалось принять решение по санкциям против режима Лукашенко, ряд европейских стран уже заявил о нелегитимности его вступления в должность президента.