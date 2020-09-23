NN.BY Главред "Нашей Нивы" стал подозреваемым по делу о клевете из-за статьи о том, что замминистра МВД Белоруссии избил "диджея перемен"

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Главный редактор белорусского издания "Наша Нива" Егор Мартинович стал подозреваемым по уголовному делу о клевете, сообщила в Facebook его жена Адарья Гуштын. В квартире журналиста прошли обыски, он задержан как минимум на трое суток.

Уголовное дело возбуждено из-за статьи, в которой диджей Влад Соколовский, арестованный на 10 суток за то, что поставил на провластном мероприятии в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя "Перемен", рассказал, что в карцере изолятора на улице Окрестина его избил "милицейский начальник". По фото Соколовский узнал в этом человеке замминистра МВД Белоруссии Александра Барсукова.

Связь с Мартиновичем пропала утром, когда он вышел выгуливать собаку. На телефон его родных пришел сигнал SOS, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обыск проводило УСБ МВД. Силовики изъяли из квартиры Мартиновича всю технику, телефон, паспорт, флешки, сим-карты, его самого повезли на допрос в Центральный аппарат СК, с ним поехал адвокат. По словам Гуштын, Мартинович ранее давал МВД разъяснения по ситуации со статьей. В среду его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали возможности приехать самостоятельно.

"Мы были готовы ко всему. Мы могли бы привезти студентов юрфака в нашу квартиру, чтобы показать, как должен проходить образцовый обыск. Мы добились того, чтобы понятыми были соседи, чтобы на обыск пустили адвоката, чтобы все комнаты досматривали по очереди, чтобы все корректно вписали в протокол", - рассказала Гуштын. По ее словам, Мартинович имеет с собой все необходимое, "морально и информационно подготовлен".

6 августа минские власти сорвали большой митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, организовав свои праздники на площадках для агитации. На одной из таких площадок в Киевском сквере, где проходил фестиваль дошкольного образования, диджеи Влад Соколовский и Кирилл Галанов поставили песню "Перемен".

В тот же день их задержали, суд назначил обоим по 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Диджеи стали героями народного творчества - во дворе на Сморговском тракте в Минске появилось граффити с их изображением, сам двор получил неофициальное название "Площадь перемен". Впоследствии мурал неоднократно закрашивали в присутствии милиции и ОМОНа, но местные жители его восстанавливали.

Соколовский большую часть своего срока отсидел в карцере, Галанов провел три дня в одиночной камере. После освобождения Соколовский рассказал, что к нему в карцер приходил Барсуков, и пересказал его слова: "Лицом к стене! Ты хотел перемен? Включил песню? Много людей вышло на улицы, много задержано, а сколько их в больнице... Готовься, это только начало, сядешь на 10 лет. Еще и друга подставил". После этого Барсуков два раза ударил диджея.

21 августа Соколовского вызвали в МВД, где интересовались той самой публикацией "Нашей Нивы" о Барсукове, визитом "неизвестного" в карцер, пожертвованиями, которые люди собрали в поддержку диджеев, пока те сидели на Окрестина. По словам Соколовского, силовики предлагали "помощь в распоряжении" этими деньгами.

Во время беседы в кабинет вошел Барсуков. "Разговор был на эмоциях. Спрашивал: заказ это или нет? Мне заплатили? Кто? Или я прошу прощения, или он выдвигает уголовное обвинение о клевете. Это повторялось несколько раз", - рассказывал Соколовский "Нашей Ниве".

В итоге молодой человек "наговорил чего-то невнятного, мол, извиняюсь за все, обознался, перепутал". Барсуков заявил, что его не было на Окрестина в тот день. "В итоге я подписал бумагу, что ко мне в камеру заходил неизвестный человек. У меня в Беларуси остались родственники, я боюсь, что могут отыграться на них", - сказал Соколовский. Сотрудникам МВД он указал, что ошибку, если она была, легко выяснить, так как должно быть видео из карцера. Один из участников беседы в МВД сказал диджею, что видел эту запись. "На вопрос, кто на видео, он сказал: "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос". Второй сотрудник добавил: "Неужели вам так важно это знать?" - рассказал Соколовский. 22 августа оба диджея уехали в Литву.