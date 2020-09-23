Член Президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко сравнил секретную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко с воровской сходкой для коронации очередного вора в законе и призвал белорусов начать бессрочную акцию неповиновения.

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? <...> Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - цитирует Латушко Telegram-канал КС.

Член президиума заявил, что с сегодняшнего дня Лукашенко "больше не президент Республики Беларусь", а "просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси, и кучки бюрократов". "Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов!" - написал Латушко, призвав начать бессрочную акцию неповиновения.

Инаугурация Лукашенко прошла без официального объявления даты, по госканалам, которые по закону должны ее транслировать, вместо церемонии показывали сериалы. Позже канал "Беларусь 1" в кратком сюжете пересказал присягу президента, не показав ни одного кадра из Дворца независимости в Минске.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе встречи с главами МИД Евросоюза в Брюсселе призвала ЕС как можно скорее ввести санкции против белорусских властей, заверив, что протесты в Белоруссии не будут ослабевать и могут продолжаться недели, месяцы или даже годы, если это понадобится. Однако главам МИД Евросоюза вновь не удалось принять решение по санкциям против режима Лукашенко из-за позиции Кипра, представители которого требуют ввести санкции против Турции.

Я просто напомню самой себе, как выглядит инаугурация президента, которого реально избрало большинство. Обама, 2009 год pic.twitter.com/GZH7sjMA3x— Anna Efremenko (@enotxoxotyn) September 23, 2020

Это как же надо быть уверенным в своей победе на выборах в 80% чтобы мутить тайную инаугурацию?!— Я здесь Закон (@YauhenB) September 23, 2020

Тайная инаугурация это, конечно, признак легитимности ?￰ﾟﾏﾻ?— коллекционер мрака (@dark_collector) September 23, 2020

а вы говорите инаугурация была pic.twitter.com/A1aK2vaRRH— Sviatlana St (@KainSv) September 23, 2020

Инаугурация президента Республики Беларусь, фото в цвете. 2020 год. pic.twitter.com/DY7GUOsD2g— Альшевская (@alshevskayaaa) September 23, 2020

Тайная инаугурация под вымышленным именем. pic.twitter.com/gAxD7mLtnA— Денис Чещевик (@denroy86) September 23, 2020

Заходишь ночью на кухню, включаешь свет - а там у Лукашенко инаугурация.— Ктоеслинеон (@Superlightz1) September 23, 2020

У всех людей самоудовлетворение - мастурбация, и только у Лукашенко - инаугурация.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 23, 2020

Сегодня тайная инаугурация

Завтра тайная интеграция— Генадзька (@rgniy) September 23, 2020