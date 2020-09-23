Лукашенко в обстановке секретности и без предупреждения вступил в должность президента Белоруссии

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Белорусские власти не стали официально объявлять дату инаугурации Александра Лукашенко

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия

Белорусские власти не стали официально объявлять дату инаугурации Александра Лукашенко и до последнего вводили в заблуждение журналистов и общественность по поводу церемонии. Госагентство БелТА сообщило о вступлении Лукашенко в должность президента Белоруссии постфактум, когда церемония во Дворце независимости в Минске уже шла.

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

По данным агентства, на церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Агентство также сообщает, что представители различных родов белорусских войск после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту, а также поклялись, "что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины".

На официальном сайте президента Белоруссии во время церемонии не было никакой информации о его вступлении в должность, отмечает "Дождь". Единственное обновление от 23 сентября в разделе "События" - поздравление короля Саудовской Аравии с национальным днем его страны.

Согласно закону "О Президенте Республики Беларусь", церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы, пишет Tut.by.

Государственный телеканал "Беларусь 1" посвятил сюжету об инаугурации две минуты, при этом не показал кадров из Дворца Независимости, а текст присяги вместо Лукашенко зачитала ведущая новостей, пишет "Подъём".

Утром в среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на прямой вопрос РИА "Новости" о дате инаугурации заявила следующее: "Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим". Однако официального анонса так и не последовало.

О том, что инаугурация может пройти уже сегодня, стало понятно после того, как в центре Минска стали перекрывать улицы, а позже по ним в направлении Дворца независимости проехал президентский кортеж. Сам Дворец оцеплен, на его территории находилась техника силовиков.

Утром 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться Tut.by, об инаугурации не слышали. При этом высказывались предположения, что во Дворце независимости будет проходить репетиция инаугурации. В ЦИК Белоруссии за несколько минут до появления информации о вступлении Лукашенко в должность РИА "Новости" заявили, что не слышали про инаугурацию Лукашенко, но глава комиссии Лидия Ермошина "куда-то уехала".

Корреспондентка Tut.by возле Дворца независимости спросила у экс-министра труда и соцзащиты Марианны Щеткиной, когда ей стало известно об инаугурации. Та отказалась от комментариев. Еще одна участница церемонии на тот же вопрос заявила: "Мы всегда знали об этой инаугурации".