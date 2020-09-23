Лукашенко на тайной инаугурации назвал церемонию днем "убедительной и судьбоносной" победы

Пресс-служба Президента Республики Беларусь По словам Лукашенко, в этот день президент "дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством", в котором "очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений"

БЕЛТА

Александр Лукашенко, тайно вступивший в должность президента Белоруссии в присутствии чиновников и силовиков, назвал день инаугурации днем "убедительной и судьбоносной" победы. "Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - заявил он в своей речи, которую цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, в этот день президент "дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством", в котором "очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений". Он заявил, что государственности в этот "крайне эмоциональный период" был брошен "беспрецедентный вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".

"Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - заявил Лукашенко. Эти события, по его мнению, позволили убедиться в том, что белорусы "в абсолютном большинстве" любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. "Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу", - добавил он.

По мнению Лукашенко, горячка электоральных баталий" уже остыла, а белорусы как нация стали взрослее. Обретя независимость и "выстрадав эту победу", белорусы поднялись на новую ступень самосознания. "И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Лукашенко.

Он похвалил госслужащих и "людей в погонах" за "стойкость, мужество и монолитность", отметил "мудрость" работников предприятий, которые выбрали "цех, а не площадь", и тружеников села, продолжавших возделывать и убирать урожай. "Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны", - добавил Лукашенко.

Он также заявил, что не может и "не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу". Лукашенко убежден, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. "Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты", - сказал он.

Лукашенко также заявил о "беспрецедентном внешнем давлении", которое "только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое - чужого нам не надо". Он предрек наступление "ренессанса" после кризиса и пообещал собравшимся сделать все для того, чтобы они "никогда не пожалели", что Лукашенко был первым президентом Белоруссии.

Дата инаугурации официально не называлась, по белорусским каналам ее не показывали, хотя закон это предписывает. Фактически церемония была проведена в режиме спецоперации. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко сравнил церемонию с воровской сходкой для коронации вора в закона и заявил, что белорусский народ не признает Лукашенко президентом. Он также призвал к бессрочной акции неповиновения.