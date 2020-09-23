Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал главу болгарского МИД о противоправной деятельности двух российских дипломатов. По данным прокуратуры, собранные доказательства подтверждают, что два российских гражданина, имеющие дипломатическую неприкосновенность, на протяжении последних четырех лет вели разведывательную деятельность на территории Болгарии, собирая секретную информацию о болгарской армии.

Как заявил Генпрокурор, получив информацию о шпионаже от Государственного агентства национальной безопасности Болгарии (SANS), прокуратура начала досудебное разбирательство по делу, связанному с государственной тайной и передаче секретных данных иностранному государству.

Как сообщает News.bg, в результате следствия было установлено, что с 2016 года два гражданина Российской Федерации вели разведывательную деятельность, собирая информацию о планах модернизации болгарской армии и состоянии военной техники. Их целью была передача собранной информации, являющейся государственной тайной, российской военной разведке.

В целях осуществления незаконной деятельности два гражданина России установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации, касающейся военно-промышленного комплекса страны. По данным прокуратуры, в обмен на получение секретной информации этим людям были обещаны некие материальные блага.

Как отмечает прокуратура Болгарии, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения подозреваемых к ответственности, уголовное дело в отношении двух российских граждан приостановлено по ст. 25 п. 1 п. 3 УПК Болгарии - "виновным является неприкосновенное лицо".

Генпрокуратура страны уже официально проинформировала министра иностранных дел Болгарии о результатах расследования.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии уже обвиняла российского дипломата в шпионаже. Но уголовное дело, возбужденное против первого секретаря посольства РФ, как и на этот раз, было приостановлено из-за наличия дипломатического иммунитета.

По данным прокуратуры, этот дипломат с сентября 2018 года собирал в Болгарии с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну. Речь шла о сведениях, "касающихся интересов Болгарии, ЕС и НАТО". Дипломат регулярно проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации. Болгария на встрече с российским послом официально попросила отозвать этого российского дипломата.

Издание News.bg напоминает, что в сентябре 2019 года в деятельности в пользу России был обвинен председатель Национального болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов. А в рамках расследования данного дела был запрещен въезд в Болгарию двум гражданам РФ - бывшему главе Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову и главе группы компаний "Царьград" Константину Малофееву.