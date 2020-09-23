Навального после 32 дней лечения выписали из клиники "Шарите" с прогнозом полного выздоровления

Алексей Навальный / Facebook Политик лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 - в реанимации

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Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клинике Charité, где он находится с 22 августа после отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". "Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить", - говорится в седьмом сообщении клиники о состоянии Навального, составленном по согласованию с его женой Юлией.

Уточняется, что политик лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 - в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, исходя из предыдущего течения и текущего состояния политика. "О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже", - говорится в сообщении.

Накануне стали известны подробности разговора российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, состоявшегося 14 сентября. По данным газеты Le Monde, Путин в этой беседе назвал Алексея Навального нарушителем законов, "простым баламутом в интернете" и поделился подозрениями, что он симулянт. Фонд борьбы с коррупцией Навальный, по версии Путина, использовал для шантажа чиновников и депутатов.

Президент России даже не исключил, что Навальный сам мог принять яд, и призвал изучить другие версии произошедшего, помимо той, которая связана с причастностью к отравлению российских властей. В частности, Путин указал, что изобретатель "Новичка" сейчас якобы живет в Латвии.

Навальный в ответ на версию о "самоотравлении" опубликовал в инстаграме полный иронии пост. "Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - отметил политик.

"То Навального никто не травил, и он в коме из-за диабета. То его отравили, но в Германии. То он сам приготовил новичок и сам отравился. То он вообще симулирует и в коме не лежал. Классная тактика: набрасывать абсурдные версии одна за другой, вдруг какой-нибудь да поверят", - прокомментировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков в интервью DW 22 сентября сообщил, что после лечения в Берлине оппозиционер вернется в Москву: "Никто из тех, кто его знает, не может представить ничего иного". Волков напомнил, что нынешнее покушение на Навального - "самое опасное, но далеко не первое".

Соратник политика также отметил, что в эвакуации Навального из России в Берлин ключевую роль сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель. По его словам, оппозиционер "во многом жив благодаря ее вмешательству". Волков также рассказал, что сторонники Навального смогли переправить из Омска в Берлин "большой список" его личных вещей, которые были переданы немецким врачам для дальнейших исследований. Часть этих вещей были на борту лайнера медицинской авиации, доставившего Навального в Берлин 22 августа, остальные вещи были переправлены "другими путями".

Отправленные в Германию запросы Генпрокуратуры РФ о правовой помощи Волков назвал "частью лаврово-песковской пиар-кампании", имея в виду главу МИД России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По словам Волкова, эти запросы написаны таким образом, "чтобы дать пищу" прокремлевским СМИ.

По мнению соратника Навального, лучшим ответом ЕС на отравление стали бы персональные санкции против всех фигурантов антикоррупционных расследований ФБК. Такой вид санкций Евросоюзу на прошлой неделе предложили депутаты Европарламента. Увязывание покушения на Навального со строительством газопровода "Северный поток - 2" Леонид Волков назвал странным.